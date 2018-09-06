Zonanın nedenleri ve belirtileri… Zona hastalığı (Gece yanığı) nasıl geçer?

Bazı virüsler hem çocuklukta hem de yetişkinlik döneminde sizi hasta edebilir. Bu virüslerinden biri olan varisella zoster, çocukluk döneminde suçiçeğine neden olurken yetişkinlikte herper zoster, yani zona hastalığına yol açar. Peki Zona hastalığı nedir? Zona hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi… Merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Zona birçok kişiye zahmet çektiren bir hastalık. Halk arasında gece yanığı olarak da bilinen ve şiddetli ağrılara yol açan zona hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Zona nedir? Zona hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona hastalığı suçiçeğine de neden olan varicella-zoster virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Suçiçeği enfeksiyonu bittikten sonra bile virüs, zona olarak yeniden harekete geçmeden yıllarca sinir sisteminizde yaşayabilir ve vücut savunma sisteminin zayıflaması ile genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkar. Zona ayrıca herpes zoster olarak da adlandırılabilir.

Bu tip viral enfeksiyon ağrı ve yanmaya neden olabilen kırmızı deri döküntüsü ile karakterizedir. Zona genellikle vücudun bir tarafında, tipik olarak gövde, boyun veya yüzde bir kabarcık şeridi olarak görünür. Çoğu zona hastalığı iki üç hafta içinde kendiliğinden geçer. Zona hastalığı nadiren aynı kişide bir kereden fazla meydana gelir.

İLGİLİ HABER Cilt kanseri nedir? Cilt kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

ZONA'NIN NEDENLERİ

Çoğu insan suçiçeği geçirir (genellikle çocukken). Suçiçeği geçirdikten sonra virüs tamamen kaybolmaz. Bazı virüs parçacıkları omuriliğinizin yanındaki sinir köklerinde etkisiz bir şekilde kalırlar. Hiçbir zararı yoktur ve belirtilere sebep olmazlar. Anlaşılamayan nedenlerden ötürü, virüs yıllar sonra tekrar çoğalmaya başlayabilir (reaktivasyon). Yeniden aktive olan virüs, sinir boyunca ciltte zedelenmeye neden olur.

Bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda, özellikle kanser hastalarında, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alan hastalarda, kemik iliği nakli veya organ nakli olan hastalarda, zatürre geçiren hastalarda ve AIDS gibi ciddi rahatsızlık geçiren hastalarda virüs kolaylıkla aktive olur.

Zonanın diğer nedenleri olarak da; yaşlanma, romatizmal hastalıklar gibi kronik sağlık sorunları, dengesiz beslenme ve bazı ilaç kullanımları sayılabilir.