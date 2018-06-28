﻿Haberler Sony hayranlarını üzdü! Sony telefonların Türkiye’de satışı sona eriyor

Akılı telefon pazarında zor dönemler geçiren Sony Mobile kapanıyor haberleri Sony kullanıcılarını üzdü. İnternet ortamında ve özellikle de Twitter üzerinden yaptığı, yüksek isabet oranlı sızıntı bilgileriyle tanıdığımız Evan Blass, Sony'nin telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı alacağını iddia etti.

Sony’nin ürettiği aklılı telefonlar tasarım ve fiyat bakımında rakipleri ile mücadele etmekten uzak bir durumdaydı. Sony’nin ülkemizde rekabetten uzak kalması akıllı telefon satışlarından ve yeni modellerin bazılarının Türkiye’ye gelmeyişinden anlaşılabilir. Evan Blass ortaya attığı iddia bir devrin kapanacağını işaret ediyor. Blass, Sony Mobile’ın bazı bölgelerdeki operasyonlarını sonlandıracağını söylüyor.

Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I’m hearing that the company will “shut down its operations and offices” in the region by October. — Evan Blass (@evleaks) 27 Haziran 2018

Evan Blass, aralarında Türkiye'nin de olduğu büyük bir operasyon ağının sonlanacağını paylaştı. Orta Doğu, Afrika ve Türkiye pazarlarında devam eden Sony Mobile operasyonunun, Ekim ayında sonlanacağı ve ofislerinin kapatılacağı bilgisini paylaşan Evan Blass, Sony Mobile adına geçen bu zor sürecin sonunu yansıtır nitelikte. Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor. Sony, henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmış değil.