﻿Haberler Sony hayranlarını üzdü! Sony telefonların Türkiye’de satışı sona eriyor

Sony’nin ürettiği aklılı telefonlar tasarım ve fiyat bakımında rakipleri ile mücadele etmekten uzak bir durumdaydı. Sony’nin ülkemizde rekabetten uzak kalması akıllı telefon satışlarından ve yeni modellerin bazılarının Türkiye’ye gelmeyişinden anlaşılabilir. Evan Blass ortaya attığı iddia bir devrin kapanacağını işaret ediyor. Blass, Sony Mobile’ın bazı bölgelerdeki operasyonlarını sonlandıracağını söylüyor.

Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I’m hearing that the company will “shut down its operations and offices” in the region by October.

— Evan Blass (@evleaks) 27 Haziran 2018