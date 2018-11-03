16 yıl sonra geri dönüyor… WarCraft 3 Reforged nasıl olacak?

Efsaneleşen oyun serisi WarCraft'ın yeni versiyonu tanıtıldı. Blizzard’ın 3 Haziran 2002 tarihinde piyasaya sürdüğü RPG ve RTS karışımı olan WarCraft, remastered hali WarCraft 3 Reforged yakında oyunseverlerle buluşacak.

Oyun tutkunları bir süredir WarCraft 4’ün ne zaman çıkacağını merak ediyordu ancak yapımcı Blizzard ters köşe yaparak WarCraft 3 Reign of Chaos’un yeniden düzenlenmiş halini tanıttı. Etkileyici bir fragmana sahip olan oyunun detayları merakla beklenirken, bazı detaylar ortaya çıktı.

16 YIL SONRA YENİDEN!

WarCraft 3 Reign of Chaos, aradan geçen 16 yıldan sonra yeniden sahneye çıkıyor. Yeniden düzenlenen oyun; geliştirilmiş grafikler, yeniden biçimlendirilmiş karakterler ve animasyonlar, yeniden tasarlanmış haritalar ve hikaye modları, yeni arayüzü, dünya editörü ve 4K desteği ile yeniden doğuyor. WarCraft 3 Reforged'ın BlizzCon 2018 etkinliğinin açılışında tanıtımı yapılması ve gelecek sene piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eski haliyle bile serinin en iyi RTS oyunu olan WarCraft 3, 11 milyonluk oyuncu kitlesini bu sürümle artırmayı hedefliyor.