21 Haziran: En uzun gün bugün, iyi değerlendirin! Yaz gündönümü nedir?

365 gün süren yılın en uzun günü bugün. 21 Haziran'da ülkemizin de bulunduğu kuzey yarıkürede en uzun gündüz yaşanıyor. 21 Haziran yaz gündönümü tarihi dünya üzerinden yıl bazında birçok değişikliğin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bugün 21 Haziran, yılıun en uzun günü. Bazı ülkelerde yazın başlangıç günü olarak kabul edilen bugünden itibaren günler kısalmaya başlayacak.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran tarihinde gerçekleşen yaz gündönümünde Yengeç Dönencesi güneş ışınları dik açı ile alır. Dünyanın şekli, hareketleri ve eğik yapısı sonucu oluşan bu döngü sonucunda gece gündüz sürelerinde değişiklikler yaşanır. Yani bu tarih itibari ile örneğin kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede de en uzun gece yaşanır. Bugünden sonra da kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, güney yarım kürede de geceler kısalmaya başlar.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)