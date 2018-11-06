Adil kota kullanım kotası nedir? Adil kota kullanım kotası ne zaman kalkacak?

İnternet kullanıcılarının yakından takip ettiği adil kullanım kotası yeniden gündeme geldi. Ne zaman biteceği merak edilen adil kullanım kotası ile ilgili Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Peki nedir bu adil kullanım kotası...

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın açıklamalarından sonra Adil kullanım kotası vatandaşların gündemine geldi. İnternet kullanıcılarının merak ettiği zaman belli oldu. İşte Adil kullanım kotası hakkında merak edilenler… ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?



Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür. Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır. ADİL KULLANIM KOTASI NE ZAMAN KALKACAK? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, adil kullanım kotasının 2019 yılında kaldırılacağını söyledi. İLGİLİ HABER WİFİ şfresi nasıl kolayca değiştirilir?

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