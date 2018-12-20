Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir

Almanya'da iPhone'un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir. Almanya'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle Apple'ın bazı iPhone modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar verdi. Apple'ın temyiz hakkı bulunduğundan karar hemen uygulanmayacak.

android-time 19:57
Haberler Bilim - Teknoloji
Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir
Almanya'da iPhone'un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir. Almanya'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle Apple'ın bazı iPhone modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar verdi. Apple'ın temyiz hakkı bulunduğundan karar hemen uygulanmayacak.

Teknoloji şirketi Qualcomm’un Apple aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple'nın ülkede bazı iPhone modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi.  Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple’ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtti.

iphone-reuters

Kararın, ABD ve Çin'de Qualcomm'un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti.

iphone

Çin'de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.

iphonex

Çin mahkemesinin kararında iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in  yer aldığı modeller etkilenmişti.

iphone7

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple’ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:4020.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar