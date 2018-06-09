Apple, ‘Kripto App’ kurallarını gözden geçirdi

Teknoloji devi Apple, pazarlama platformuna sunulan kripto para birimi uygulamaları ile ilgili App Store politikalarını kısa bir süre önce gözden geçirdi.

Sıkılaştırılan yeni kurallar, kripto para birimi cüzdanları, borsalar ve ICO'ları (Initial Coin Offering) kolaylaştıran platformları kapsamına aldı. Popüler uygulama piyasası App Store 782 binin üzerinde oyun uygulaması ve 2 milyon 300 bin adet oyun dışı uygulama sağlıyor.

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Büyük bir yazılım geliştirici grubu olan Geliştiriciler Birliği'nin (Developers Union), Apple'ı kendi ücretsiz uygulamalarını pazara sunması için ikna etmesiyle birlikte App Store'da kurallar revize edildi. Yeni kurallara göre, kripto para birimi uygulamalarında cüzdanların ICO’lar, borsalar ve bulut madenciliği platformlarını içeren tanımlama kriterlerine uyması gerekecek. Iphone’un dijital para birimleri için yonga setini kullanan madencilik uygulamaları yasaklanacak; ancak yazılımın cihazdan çıkarılması durumunda (örneğin, bulut tabanlı madencilik) uygulamalara izin verilecek.

Apple'ın revize edilen kurallarına göre, cüzdan uygulamaları, kuruluş kaydı olan geliştiriciler tarafından sunuldukları takdirde sanal para birimi depolanmasına olanak sağlayabilecek. Borsa uygulamaları, alışverişin kendileri tarafından sunulması durumunda kripto para birliğinin onaylanmış bir takas üzerinde işlemlerini veya aktarımlarını kolaylaştıracak. Son kurala göre ise kripto para birimi uygulamaları, diğer uygulamaları indirmek, diğer kullanıcıları uygulamayı indirmeye teşvik etmek, sosyal ağlarda paylaşımını yapmak gibi belirli görevleri tamamlayan kullanıcılara ödeme yapmayı teklif edemeyecek. DHA