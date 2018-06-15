Apple’dan polis güçlerini kızdıracak yenilik!

Emniyet güçleri bazı davalarda şüphelilerin cep telefonu verilerinden faydalanıyor, Apple, iOS güncellemeleri ile kanun güçlerinin iPhone cihazlarının kilidini açmak için kullandıkları araçları devre dışı bırakmak niyetinde...

Emniyet güçleri çeşitli davaları çözmek amacıyla şüphelilerin cep telefonlarının şifresini kırarak bilgilere ulaşıyor. Apple cihazlarda bu işlemlerin biraz zorlu olduğu biliniyor. Apple bu işlemi daha da zorlaştıracak bir hamlede de bulunacak.

APPLE POLİSLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRACAK

ShiftDelete tarafından aktarılan habere göre. Apple, iOS 11.4.1 ve iOS 12 sürümlerinde son 1 saatte kilidi açılmayan cihazın USB portu üzerinden veri akışını tamamen kapatıyor. Bu hamle ile Graykey, Grayshift, Cellebrite ve diğer şifre kırma cihazlarının iPhone içerisindeki verilere erişimi önünde ciddi bir engel oluşturulmuş olacak. Şirket bu koruma ile yasaların uygulanmasını engellemek değil, mahremiyeti korumak istediklerinin özellikle altını çiziyor. Yani şirket aslında bu özelliği gizlik hakları ve yasalara bağlı olmayan dolandırıcı ve casus gibi kişilere karşı geliştirdiklerini ifade ediyor.