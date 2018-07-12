SON DAKİKA: Apple’dan Türkiye’deki iPhone fiyatlarına büyük zam kararı! İşte yeni iPhone fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye’de zam kararı aldı.
Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch’ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye’de zam kararı aldı.
Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde…
-Apple’ın 10’uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacak.
-Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8’in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.
-iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
-Apple’ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.
-15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.
-Zam sonrası 3’üncü nesil Apple Watch’un fiyatı ise 1.999 TL oldu.
-2 bin 299 TL'den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL'ye çıktı
-2 bin 999 TL'den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL'ye çıktı.
-1699 TL'den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL'ye çıktı.
-1949 TL'den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL'ye çıktı.