Apple’ın son bombası: Kıpkırmızı iPhone 8 geliyor!

Apple bugün iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modellerini tanıttı. iPhone’un yeni nesli şimdi kırmızı renk seçeneğiyle sunuluyor. Her iki model de şimdi kırmızı renk seçeneğiyle sunulan cam kasaya, uyumlu alüminyum şeride ve şık siyah ön yüzeye sahip.

Apple kırmızı renkteki iPhone 8 modellerinin satışa çıktığını resmen duyurdu. Şirket ayrıca iPhone X için yeni (PRODUCT)RED Deri Folyo Kılıf'ı da yarından itibaren satışa sunacak. Özel olarak tabaklanmış ve işlenmiş Avrupa derisinden üretilen yeni folyo kılıf, müşterilere sunulan diğer (PRODUCT)RED aygıt ve aksesuarlarına katılıyor. Tüm (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına ekleniyor. Bu bağışlarla tahliller, rehberlik, tedavi ve virüsün anneden bebeğe geçmesine engel olmaya odaklanan önleme programları sunuluyor. 2006 yılında (RED) ile iş birliği yaptığından beri Apple Global Fund'a 160 milyondan fazla bağış yaparak kuruluşun en büyük kurumsal bağışçısı oldu.

“Bu Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, göz alıcı kırmızı ve siyah renk kombinasyonuna sahip ve ayrıca müşterilere HIV ve AIDS ile mücadeleye katılma fırsatı da sunuyor.” diyen Apple'ın Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni iPhone ile (RED)'e destek verdiğimiz için gurur duyuyoruz ve müşterilerimizin de bu modeli özel bulacaklarını umuyoruz.”