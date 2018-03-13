Artık abarttılar! Porno izleyerek para kazanma dönemi… Dış basında yer alan haberler şaşırttı!

Kripto paralar ile ilgili haberler sık sık basının gündemine konu olurken VIT isimli kripto para bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Dijital paraların haberleştirildiği birçok sitede işlenen VIT isimli kripto para porno izleyen kişilerin verilerine ulaşmak için ödeme yapmak istiyor.

Bitcoin fırladı, düştü derken kritpto paralar sık sık haberler arasında kendine yer buluyor. Yakın geleceğimizde daha farklı konularda da söz sahibi olması beklenen kripto paraların durdurulamaz yükselişine, internet sektörünün en güçlü platformlarından porno sektörü de giriyor. Webtekno’nun Mashable’dan aktardığı habere göre, Ücretsiz servis veren porno sitelerinden dolayı yeteri kadar para kazanamayan porno sektörü, Vice Industry Tokens (VIT) isimli kripto para ile bu izleyicilere ödeme yapmak istiyor.

PORNO SİTELERE GİREN PARA KAZANACAK!

Yeni bir kripto para türü olan VIT ile siteye girip işlem yapan kişilere ödeme yapacak. Yeni veri satma sistemine göre porno sitelerinde sosyal etkinlik, beğeniler, yorumlar, içerik tercihleri gibi veriler yer alıyor. Son yıllarda internetten gelir elde etmede abonelik sistemi ve reklam gelirlerine alternatif olarak verileri satma sistemi de başladı.Bedava porno video izleyerek para kazanmanızı sağlayacak VIT, bunu yapan kişilerin verilerini almaya hak kazanacak.

FACEBOOK DA AYINISINI YAPIYOR

Bu veriler sosyal ağlarda ve diğer pek çok sitede alınıyor. Facebook, veri tutma konusunda en büyük şirket. Halihazırda kazanılmış VIT'nin pek çok farklı siteden ücretli içerik satın almak için kullanılması bekleniyor. Şirket, bu ödemeyi yaparak bu verileri yasal olarak satma hakkına kavuşmuş oluyor.

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