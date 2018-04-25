Atık sorunu çözülüyor! Bütün çöpleri yiyecekler…

Bilim adamları kazara plastiği doğal bileşenlere döndüren enzim keşfetti. Mutant plastik yiyen enzimin hızla artan PET sorununa karşı bir çare olabileceği haberleri doğaseverleri umutlandırdı.

İnsanlığa ait en büyük bilimsel icatlardan bazıları (penisilin, x-ışınları, kalp pilleri ve mikrodalga) bilim insanlarının yılmadan yaptıkları deneyler esnasında kazara keşfedildi. Görünüşe bakılırsa bu listeye yeni bir icat daha ekleniyor: plastik atıkları bileşenlerine çevirebilen mutant bir enzim.

Bundan yaklaşık iki yıl önce Japon bilim insanları, Polietilen tereftalat (PET) plastikleri altı haftada bir enzim salgılayıp yiyebilen bakterileri keşfetmişti. PET genellikle plastik şişelerde kullanılıyor ve doğada kaybolması 400 yıl sürüyor.

Başka bir laboratuvar, PET yiyen enzimin nasıl çalıştığını gözlemlemek için onun moneküler yapısını değiştirerek kimyasal reaksiyonu yavaşlatmaya çalıştılar. Ancak hiç beklenmeyen bir şey gerçekleşti ve deneyler sırasında enzimin PET’i daha bile hızlı indirgeyen yeni bir halini keşfettiler. Chip.com.tr’nin The Guardian’dan aktardığına göre, projenin başında bulunan ve İngiltere Portsmouth Üniversitesinden bir profesör olan John McGeehan, yaptığı açıklamada hala şokta olduklarını ve bu enzimin kullanım alanlarının çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Yeni keşfedilen mutant enzim, orijinal enzimden sadece %20 daha verimli olsa da, McGeehan bunun şimdilik çok da önemli olmadığını, asıl önemli olan bilginin enzimin daha da verimli hale getirilebileceği gerçeği olduğunu söyledi. Bio-yakıt üretiminde kullanılan enzimlerin doğal sürümlerinden 1,000 kat daha hızlı çalıştığını hatırlatan profesör, PET yok edicisinin de çok hızlı olabileceğini ve bunun üzerinde çalıştıklarını belirtti.

PET atık sorunu gerçekten bir kısır döngü içerisinde. Geri dönüşümü çok kolay olsa da, PET atıkların doğaya verdiği zarar ve dolayısıyla ekonominin gördüğü zarar, uygarlığı içten içe yiyen kronik bir hastalık etkisine sahip. Ancak devasa PET atıklarından oluşan adaların doğaya tekrar kazandırılacak olması, sadece doğaya değil, insanlık için de çok faydalı olacaktır.