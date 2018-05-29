Battlefield 5 sistem gereksinimleri açıklandı! Battlefield V ne zaman çıkacak?

Savaş oyunlarının en önemli örneklerinden olan Battlefield serisi uzun yıllardır oyun tutkunlarının listelerinde yer alıyor. 2018 yılının en çok beklenen oyunları arasında yer alan Battlefield 5'in sistem gereksinimleri açıklandı. Battlefield V'in detayları şu şekilde...

Electronic Arts'ın popüler FPS serisi Battlefield‘ın yeni oyunu Battlefield V çok yakında piyasaya çıkacak. Oyunun belirlenen çıkış tarihi 19 Ekim olarak duyuruldu. Ama Battlefield V: Deluxe Edition versiyonunu ön siparişle satın alırsanız 2 gün önceden, 16 Ekim'de oyuna ulaşılabilecek. Battlefield 5’in sistem gereksinimleri ise şu şekilde…

BATTLEFIELD 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 1’i sistemi rahatça açan oyun tutkunları için müjdeli bir haber var, Battlefield 5’de çok yakın sistem gereksinimleri isteyecek. Net olarak minimum ve maksimum sistem gereksinimleri açıklanmamış olsa da şu şekilde olması bekleniyor;

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0

Depolama alanı: 50GB