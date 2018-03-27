Beklenen Çinli Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi Mix 2S fiyatı ve özellikleri…

Xiaomi son dönemin dikkat çeken ve yükselişte olan markalarından. Xiaomi Mi Mix 2s uzun zamandır beklenen cihazlardandı. Tasarımsal olarak büyük farklılıklar olmasa da Xiaomi Mi Mix 2S'in donanım olarak büyük vaadleri bulunuyor. İşte Xiaomi Mi Mix 2S...

Çinli firmalar arasında son yıllarda farklı ürünleriyle piyasada kendine yer edinen Xiaomi, yavaş yavaş kullanıcı kitlesini genişletiyor. Xiaomi'nin özellikle ekran konusunda devrim yarattığı akıllı telefon ailesi Mi Mix'in yeni üyesi Mi Mix 2s tanıtıldı.

DONANIMI GÜÇLENDİ…

Önceki Mi Mix modeliyle çok da büyük tasarımsal farkları bulunmayan cihazın sadece arka kısımında tasarımsal değişiklikler bulunuyor. Mi Mix 2s, gücünü Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 845‘ten alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızanın yer aldığı cihaz, bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza, 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seçeneğine de yer veriyor. Cihazın batarya tarafında ise 3400 mAh kapasiteli bir pile ev sahipliği yaptığı görülüyor. Bunun yanı sıra kablosuz şarj özelliğini de sahip telefon, bu sayede kablosuz şarjı destekleyen ilk seramik cihaz unvanına sahip.

YENİ SESLİ ASİSTAN: XiaoAI

ShiftDelete’in haberine göre 18:9 ekran formatında, 5.99 inçlik, Full HD+ çözünürlüğünde, IPS ekrana sahip olan Mi Mix 2s'in ön yüzeyi 2.5D cam ile kaplı olarak geliyor. Cihazda Android Oreo 8.0 işletim sistemine ve MIUI 9.5 kullanıcı arayüzüne yer veriliyor. Bunun yanında şirketin Google Asistant'ı kullanmak yerine XiaoAI adlı kendi sesli asistanını geliştirdiği görülüyor. Ancak bu asistan şimdilik yalnızca Çin'de kullanıma sunulacak.

ÇİFT KAMERA

Kamera tarafında Mi Mix serisinde ilk defa çift arka kameraya yer veren Xiaomi, Mi Mix 2s modelinin arka tarafında, biri f/1.8 diyafram açıklığında, 13 megapiksellik kameraya, diğeri ise f/2.4 diyafram açıklığında 12 megapiksellik kamera olmak üzere çift arka kameraya yer veriyor.

XIAOMI MI MIX S2 FİYATI…

Beklenen fiyatları ise şu şekilde: 6 GB RAM- 64 GB dahili hafıza seçeneği 530 dolar (yaklaşık 2100 TL), 6 GB RAM – 128 GB dahili hafıza seçeneği 575 dolar (yaklaşık 2280 TL), 8 GB RAM – 256 GB dahili hafıza seçeneği ise 640 dolar (yaklaşık 2540 TL).