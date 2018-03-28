BTK’dan GetContact uyarısı! Kim beni nasıl kaydetmiş? GetContact nedir?

GetContect nedir? Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlardan GetContact uygulaması ile ilgili BTK'dan da uyarı geldi. Uzmanlar "Kişisel bilginiz arkadaşınızın yüklediği bir uygulama sayesinde istemediğiniz birilerinin eline düşüyor" diyor. Eğer GetContact uygulamasını kullandıysanız numaranızı uygulamadan silmeniz gerekiyor. İşte GetContact numara silme yöntemi...

Kim beni rehberine nasıl kaydetmiş? Bu soru Türkiye’nin gündeminde… GetContact, uygulaması ile başkalarının sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini görebiliyorsunuz. Ancak bu uygulamanın büyük bir güvenlik açığı da var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ‘GetContact’ ve benzer uygulamalara karşı kullanıcıları uyardı. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Üyesi Ramazan Subaşı da “Kendi bilgilerinizin yanında, sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz” uyarısında bulundu.

Ramazan Subaşı, uygulamanın son dönemde popüler hale geldiğini ancak yaklaşık 4-5 yıl önce de benzer uygulamaların olduğunu kaydetti. ‘GetContact’ gibi uygulamaların gerçek kişilere ait telefon numaralarını topladığını vurgulayan Subaşı, “Her ne kadar Türkiye’de bununla ilgili bir yasa olsa da size reklam mesajlar gelmeye başlıyor. Kişisel bilginiz arkadaşınızın yüklediği bir uygulama sayesinde istemediğiniz birilerinin eline düşüyor” dedi.

“EN GÜZELİ YÜKLEMEMEK”

Bilgilerin hem telefon numarası hem de isim olarak eşleştirilmiş bir halde karşı tarafın eline geçtiğini söyleyen Ramazan Subaşı “Kritik nokta şu; örneğin siz bir kişiyle tanıştığınızda dışarıda herhangi bir sosyal ortam olabilir, profesyonel iş hayatı olabilir. O kişinin ismini kaydederken bir not ve nerede karşılaştığınızla ilgili bir bilgi de düşüyorsunuz. Bir kişinin aynı anda 10-15 kişinin rehberinde olması demek, 10-15 tane farklı bilgiyi aslında bu kişiyle ilgili toplamış oluyor demek. Çalıştığı firmanın ismi, o telefon numarasına ait. Sosyal bir ortamda tanıştıysanız onunla ilgili bir şey yazdıysanız kimlik bilgisinin kim olduğu gibi. O telefon numarasıyla ilgili nerede çalışıyor, neler yapıyor, bir etkinlikte tanıştıysanız o etkinlikle bağlantısı nedir gibi bilgileri gibi bunların hepsinin kişisel gizliliğe uymayacak şekilde firmalar servis etmiş oluyor. Kendi bilgilerinizin yanında sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz” ifadesini kullandı. Rehber uygulaması için rehbere erişim izni gerektiğini belirten Ramazan Subaşı, “En güzeli bunu yüklememek” dedi.

GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNE DİKKAT

Kullanıcıların uygulamaları yüklemeden önce karşılarına çıkan sözleşmelere dikkat etmesi gerektiğini aktaran Ramazan Subaşı, ” ‘Next’ diyerek atladığımız ‘Gizlilik Sözleşmesi’nde yazan maddelere iyi bakmak gerekiyor. Bunların açık ve anlaşılabilir olması lazım. Açtığınız zaman sayfalarca küçük puntolarla yazılmış şeyler, özellikle mobil uygulamada okumaya çalışıyorsanız biraz daha zorlaşıyor ama buralara dikkat etmek gerekiyor. Bu bilgiler ne alıp, ne paylaşılacağı ile ilgili maddeleri oraya yazıyorlar ama biz okumadığımız için, dikkat etmediğimiz orada bir noktada kaçıyoruz” diye konuştu. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan

Subaşı, internette nasıl güvenli gezileceğinin ve kullanım araçları konusunun önemli olduğunun da altını çizdi.

“FACEBOOK’UN KİŞİSEL VERİ KULLANIMINA DAİR POLİTİKALAR YENİ DEĞİL”

Öte yandan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan Saka ise son dönemde Facebook’un kullanıcılara sunulan bir kişilik testinden elde ettiği verileri Camdridge Analytica (CA) isimli politik danışmanlık şirketiyle paylaşmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Saka, “Trump’ın seçilmesi ve sosyal medyanın kullanımı gibi gündemler artınca Facebook’un kişisel veri kullanımına dair politikaları da tekrar gündeme geldi. Bunlar aslında epeydir var. Bunların önemi yeni yeni ortaya çıktı. Birisi sızdırınca şimdiki etkiyi yarattı. Aynı konu daha önce de konuşulmuştu” dedi.

Erkan Saka, ‘Bir sosyal medya ağının seçime etki edecek kadar gücü var mıdır?’ sorusuna, ” Ben açıkçası o kadar inanmıyorum buna. Özellikle kararsızların oyunu etkilemede ve eğer seçimler çok dengede gidiyorsa o zaman etkileyici olabilir. Etki hesaplaması her zaman zor bir alan ve çoğu zaman da kanıtlanmış değil” şeklinde yanıt verdi.

Doç. Dr. Erkan Saka, Türkiye’de benzer bir durumun yaşanmış olma ihtimalini ise ” Buradaki siyasi partiler de böyle bir anlaşma yapmış olabilir, Cambridge Analytica ya da benzeri şeylerle. Bunlarla ilgili çok somut bir şey yok” şeklinde değerlendirdi.

GETCONTACT NEDİR?

GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor. GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor. (DHA)

GETCONTACT NUMARA SİLME NASIL YAPILIR?

Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

GetContact numara silme adımları;

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın. GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın. Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz. GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın. Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın. Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.