Bu mesaj gelirse dikkat! Seçim öncesi büyük tehlike…

Sosyal medya platforumu Twitter üzerinden yayılan bazı mesajlar seçim öncesinde vatandaşların hesaplarını hedef alıyor. Farklı bir konumdan Twitter hesabınıza giriş yapıldığını iddia eden ve bir link gönderen mesajlar tehlike saçıyor...

Seçim öncesinde provokasyon yapmak isteyen internet korsanları milletvekili hesapları üzerinden vatandaşları hedef alıyor. CHP’li vekillerden bazılarının isimlerini kullanarak atılan mesajlarda, kullanıcı bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen linkler bulunuyor. SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT! Vatandaşın sosyal medya hesaplarını hedefleyen internet kullanıcılarının seçim öncesi bu hamleyi yapması tehlikenin boyutlarını büyütüyor. Aşağıdaki mesaja benzer bir mesaj Twitter posta kutunuza geldiyse bu konuda temkinli davranarak mesajı silmeniz gerekiyor. Twitter’ın uyarı mesajları hesabınıza bağlı olan mail adresleri üzerinden gönderiliyor. İLGİLİ HABER Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulamaları indirdiyseniz virüs size de bulaşmış olabilir