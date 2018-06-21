Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bu mesaj gelirse dikkat! Seçim öncesi büyük tehlike…

Sosyal medya platforumu Twitter üzerinden yayılan bazı mesajlar seçim öncesinde vatandaşların hesaplarını hedef alıyor. Farklı bir konumdan Twitter hesabınıza giriş yapıldığını iddia eden ve bir link gönderen mesajlar tehlike saçıyor...

android-time 13:02 21 Haziran 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Bu mesaj gelirse dikkat! Seçim öncesi büyük tehlike…
Sosyal medya platforumu Twitter üzerinden yayılan bazı mesajlar seçim öncesinde vatandaşların hesaplarını hedef alıyor. Farklı bir konumdan Twitter hesabınıza giriş yapıldığını iddia eden ve bir link gönderen mesajlar tehlike saçıyor...

Seçim öncesinde provokasyon yapmak isteyen internet korsanları milletvekili hesapları üzerinden vatandaşları hedef alıyor. CHP’li vekillerden bazılarının isimlerini kullanarak atılan mesajlarda, kullanıcı bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen linkler bulunuyor.

twitter-virus

SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT!

Vatandaşın sosyal medya hesaplarını hedefleyen internet kullanıcılarının seçim öncesi bu hamleyi yapması tehlikenin boyutlarını büyütüyor. Aşağıdaki mesaja benzer bir mesaj Twitter posta kutunuza geldiyse bu konuda temkinli davranarak mesajı silmeniz gerekiyor. Twitter’ın uyarı mesajları hesabınıza bağlı olan mail adresleri üzerinden gönderiliyor.

İLGİLİ HABERAndroid kullanıcıları dikkat! Bu uygulamaları indirdiyseniz virüs size de bulaşmış olabilirAndroid kullanıcıları dikkat! Bu uygulamaları indirdiyseniz virüs size de bulaşmış olabilir
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar