Bu oyunda kendi kanınız geçerli! Şaşırtan haberler sevindirdi…

Online oyunların insanların hayatlarını nasıl ele geçirdiğine dair haberler sık sık basının gündemine giriyor. Riot Games'in ünlü oyunu League of Legends çok farklı bir konuyla gündeme geldi. Oyundaki kostümlerden birine sahip olabilmek için gerçek kanınız gerekiyor. Ancak amaç çok farklı...

League of Legends dünyanın en popüler 3 oyunundan biri konumunda ve bolca haberlere konu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde de çeşitli hayır işleri konusunda atılımlarda bulunan Riot Games, bu kez kan bağışına dikkat çekmeye çalışıyor.

KAN BAĞIŞIYLA KOSTÜM KAZAN

Webtekno’nun aktardığı haberlere göre, Riot Games, Hollanda menşeli bir kar amacı gütmeyen kan bankasıyla yaptığı anlaşmayla ve #MyFirstBlood (İlk Verdiğim Kan ve oyunda ilk öldürülen kişi anlamına geliyor) isimli kampanyayla gerçek hayatta ilk kez kan bağışı yapan League of Legends oyuncularına, bu kampanya aracılığıyla elde edebilecekleri özel bir kostüm hediye edilecek.

ŞİMDİLİK SADECE HOLLANDA’DA

Oyundaki Tresh karakteri için BloodMoon (Kanlı Ay) kostümünü alma kampanyasından şimdilik yalnızca Hollanda’daki oyuncular yararlanabilecek.