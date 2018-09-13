Bu uygulama hava saldırısını önceden haber veriyor

Amerikalı bir şirket tarafından piyasaya çıkarılan bir uygulama Suriye'de ilk defa deneniyor. Uygulamaya göre, gerçekleştirilecek bir hava saldırısı önceden uygulama kullanıcılarına haber verilebiliyor.

Amerikalı iki girişimcinin ortaya çıkardığı Hala System adlı uygulama, hava saldırısı gerçekleştirilecek alanlarda yaşayan sivilleri korumayı amaçlıyor. Uygulama hava saldırılarını önceden tanımlayarak uygulamayı cep telefonlarına indiren kişilere bir alarm sayesinde bölgeden uzaklaşma çağrısı yapıyor. Uygulamanın kurucu ortakları olan Dave Levin ve John Jaeger uygulamayı Suriye’de test etmek üzere Türkiye’ye geldi.

İkili uygulamayı geliştirmek ve daha iyi sonuç almak için çalışmalarına Türkiye’de bulunan ofislerinden devam ediyor. Reuters