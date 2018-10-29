Bu uygulamalar bedava oldu! Mutlaka indirin…

Bu sabah itibariyle birçok ücretli uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Yani bedava oldu... Bakın neler bedava oldu neler? Ücretsiz iken siz de indirin

Peki kısa süre sonra yeniden parayla satılacak olan bu Android uygulamaları hangileri? İşte yanıtı… Ücretsiz indirebileceğiniz uygulamalardan bazıları şöyle:

GalleryVault Pro, fotoğrafları ve videoları telefonda gizliyor, bir başkası telefonunuzdan bilginiz dışında göremiyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere GPS Speed Pro uygulaması ile GPS aracılığıyla hız, mesafe ve zaman ölçümü yapabilirsiniz.

Almış olduğunu ekran görüntülerinin telefonunuzda gereksiz yer tutmasını istemiyorsanız imdadınıza Stop Backup Screenshots – PinSync uygulaması yetişiyor. Oldukça farklı yapısıyla ön plana çıkan uygulama aldığınız ekran görüntülerini bulut sistemine kaydediyor. Böylece ekran görüntüleri telefonunuzda fazla yer kaplamıyor.

Normal fiyatı 3 TL olan ve kısa süreliğine ücretsiz hale gelen MyLog – Diary başarılı bir not alma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Gboard Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.

Smash Hit Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.

White Noise White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.

Google Translate Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.

Breathe Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.

Amazon Alexa Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.

Quik GoPro’nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Mint Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.

Houseparty Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.

Day One Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.

Crashlands Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.

Alto Mail Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.

Fast.com Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.

Nuzzel Nuzzel, Facebook ve Twitter’da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.

Reddit Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.

Sorcery! 4 Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.

Microsoft Pix Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.

Tribe Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.