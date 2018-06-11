Cyberpunk 2077 fragmanı yayınlandı… 28 sene sonra geri dönüyor!

2013 yılında duyurulan Cyberpunk 2077'nin ilk fragmanı yayınlandı. The Witcher serisinin geliştiricisi CD Project RED tarafından yayınlanan Cyberpunk 2077 atmosferiyle heyecan yarattı.

1990’yılında yayınlanan Cyberpunk 2020’yle aynı dünyada geçecek olan Cyberpunk 2077’nin ilk görüntüleri yayınlandı. Cyberpunk 2077, teknolojinin çok uç noktalara ulaştığı bir evreni ele alıyor. Oyunda V isimli karakteri canlandırıyoruz. Karakterimiz, paralı asker olarak görev yapıyor. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.

ROBOTLARIN KOL GEZDİĞİ KARANLIK DÜNYA

Cyberpunk temelde yüksek teknolojili robotların, neon ışıkların etrafta kol gezdiği karanlık bir dünya tasfiridir. Teknolojinin gelişmesi ve robotlaşma ile birlikte insalığın yaşam kalitesinin düşeceğine yönelik bir kurgu üzerien kurulu olan Cyberpunk kültüründe, gelecek her zaman distopik resmedilir. Cyberpunk 2077’nin de hikaye temelli ve böyle bir evrende geçecek tek oyunculu bir RPG olacağını biliniyor.