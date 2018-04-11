Dolar yükseldi Twitter’a bir haller oldu!

Dolardaki yükseliş her şeyin fiyatını etkilerken gündemdeki dolar sosyal medyada da sürekli gündem oluyor. En önemli sosyal medya platformlarından olan Twitter’da dolar ile ilgili ilginç bir durum yaşanıyor. Twitter’da dolar araması yapıldığında site çöküyor ve sitenin uyarısı beliriyor.
TEKNİK BİR SORUN VAR…
Twitter’da dolar araması yapıldığında “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz.” uyarısı beliriyor. Farklı konularda yapılan aramalarda Twitter herhangi bir sorun çıkarmadan hizmete devam ediyor.