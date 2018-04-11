Dolar yükseldi Twitter’a bir haller oldu!

Dolar yükselmeye devam ederken Twitter'da ilginç bir durum meydana geldi. Twitter'da gönderilen Tweetler arasında arama yapabılabilen arama kutucuğuna dolar yazıldığı takdirde Twitter teknik bir sorun var uyarısı vermeye başladı.

Dolardaki yükseliş her şeyin fiyatını etkilerken gündemdeki dolar sosyal medyada da sürekli gündem oluyor. En önemli sosyal medya platformlarından olan Twitter’da dolar ile ilgili ilginç bir durum yaşanıyor. Twitter’da dolar araması yapıldığında site çöküyor ve sitenin uyarısı beliriyor.

TEKNİK BİR SORUN VAR…

Twitter’da dolar araması yapıldığında “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz.” uyarısı beliriyor. Farklı konularda yapılan aramalarda Twitter herhangi bir sorun çıkarmadan hizmete devam ediyor.

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