Facebook ve Instagram’da bu tuzağa dikkat

2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook ile 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram ile ilgili önemli bir uyarı geldi.

Facebook’un aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşarken, Instagram da 1 milyar kullanıcıya hızla yaklaşıyor. Uzmanlar sosyal medyada 40 bin sahte profili inceledi ve dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemleri ortaya çıkardı.

40 bin sahte sosyal medya hesabını inceleyen ZeroFOX Research, dolandırıcılık amaçlı sahte sosyal medya hesaplarının sadece iki yılda 11 kat arttığını kaydetti. Instagram tarafından paylaşılan verilere göre, her gün 200 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, markalara veya önemli kişilere ait profilleri ziyaret ediyor.

TEKLİF VE KUPON TUZAĞINA DİKKAT!

Sosyal medyadan sunulan teklif ve kuponlar, siber saldırganların da en çok başvurduğu dolandırıcılık yöntemlerinden birisini oluşturuyor. ZeroFOX Research araştırmasında, dolandırıcılık amaçlı açılan sahte hesapların %48’inin, zararlı linklere yönlendirmek için kullanıldığı görülüyor. Sahte hesapların %38’i ise, sosyal medya kullanıcılarını kimlik bilgilerini çalmaya yönelik oltalama (phishing) sayfalarına yönlendiriyor. Üstelik araştırmaya göre dolandırıcılar, saldırılarının etkisini artırmak için Instagram ve Facebook gibi platformlarda reklam vermekten de çekinmiyor. Sahte hesaplar, halka mal olmuş marka ve kişilere ait hesapları ele geçirme, veri kaybı ve müşteri dolandırıcılığı gibi pek çok vaka hem son kullanıcıyı hem de hesap sahiplerini risk altında bırakıyor