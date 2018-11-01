Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesap kapatma ve hesap silme sayfası…

Facebook'a olan ilgi günden güne düşüyor, kullanıcılar çeşitli sebeplerle Facebook hesaplarını kapatmak ya da silmek istiyor. Kendi ilgi alanına doğru yönelenler de artık kullanmamaya başladıkları uygulamaları kalıcı olarak silmeye başladı. Sosyal medya platformlarının artması ve benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle kullanıcılar tercih yapmaya başladı. Bu da kullanılmayan uygulamaların kalıcı olarak kapatılmasına sebep oldu. İşte Facebook silme detayları...

Facebook silme konusunda bilinmesi gereken en önemli detaylardan biri, Facebook'u sildiğiniz anda tüm paylaşımlarınız(fotoğraf-video) kaybolacağı. Facebook'u başka bir kullanıcı adı ile kullanabilirsiniz ama silme işleminden önceki bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Kısaca her şeye sıfırdan başlamanız gerekir. Facebook'a aynı kullanıcı adı ile geri dönemez. Facebook'ta kalıcı hesap silme işlemi gerçekleştireceksiniz bilmeniz gereken en önemli konu da budur. FACEBOOK HESAP SİLME SAYFASI – Yukarıda verdiğimiz bağlantı linkine tıklayın – Facebook hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın. – Açılan yeni sayfada “Hesabı Kalıcı Olarak Sil” seçeneğini tıklayın. – Açılacak pop-up penceresine şifrenizi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. FACEBOOK HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Facebook'a bir daha dönmeyi düşünmüyorsanız kalıcı hesap kapama işlemi tam size göre. Facebook'a geri dönme kararı verirseniz ancak yeni kişi olarak dönebilirsiniz. Peki Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır? İLGİLİ HABER Instagram'da karşı taraftan mesaj silme nasıl yapılır? DM'den mesaj silme...

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