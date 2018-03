Facebook Messenger kullananlar için haberler vahim! Tüm bilgilerinize erişilmiş olabilir!

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Facebook’tan çıkardığı verileri incelerken şakınlık verici bir şey ortaya çıkardı. Yeni Zelanda’da yaşayan Dylan McKay Facebook’un Android telefonunda yer alan isimleri, telefon numaralarını ve yapılan telefon görüşmesi datalarının hepsine eriştiğini farketti.

Olayın ardından sadece kendi başına mı geldiğini yoksa herkesin verilerinin kaydedilip kaydedilmediğini merak eden McKay durumu yakınlarına iletti. Yakınları da aynı verileri incelerken tüm SMS ve MMS verilerinin Facebook Messenger datasında olduğunu farketti.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner’s mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 Mart 2018