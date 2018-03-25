Facebook Messenger kullananlar için haberler vahim! Tüm bilgilerinize erişilmiş olabilir!

Facebook Messenger uygulamasını neredeyse Facebook hesabı olan herkes kullanıyor. Facebook, Messenger uygulamasını Android cihazlarda kullananların Ekim 2017'ye kadar tüm görüşme verilerine eriştiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Facebook’tan çıkardığı verileri incelerken şakınlık verici bir şey ortaya çıkardı. Yeni Zelanda’da yaşayan Dylan McKay Facebook’un Android telefonunda yer alan isimleri, telefon numaralarını ve yapılan telefon görüşmesi datalarının hepsine eriştiğini farketti.

Olayın ardından sadece kendi başına mı geldiğini yoksa herkesin verilerinin kaydedilip kaydedilmediğini merak eden McKay durumu yakınlarına iletti. Yakınları da aynı verileri incelerken tüm SMS ve MMS verilerinin Facebook Messenger datasında olduğunu farketti.

Downloaded my facebook data as a ZIP file Somehow it has my entire call history with my partner’s mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 Mart 2018

Konunun sosyal medya üzerinde duyulması üzerine Facebook sözcüsü, “Bağlantı kurmanıza yardımcı olan uygulamaların ve hizmetlerin en önemli kısmı, bağlantı kuracağınız kişileri bulmayı kolaylaştırmadır. Telefonunuzla bir mesajlaşma uygulamasına veya sosyal medya uygulamasına giriş yaptığınızda, telefon rehberinizi kullanacağınız ağa yüklemek, yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır” açıklaması yaptı.

Sözcü, kişi ve çağrı yüklemelerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve uygulamanın kurulmasının, kişilerin erişim bilgilerine açık bir şekilde izin verdiğini belirtti. Kullanıcılar, web tarayıcısı aracılığı ile erişilebilen araçlarla profilindeki bağlantıları rahatça silebilirler.

Sonuç olarak, Facebook arkadaş tavsiyesi algoritmalarının bir parçası olarak telefon iletişim verilerinizi kullanıyor. Bu bağlamda bilgilerinizi kullanacak uygulamalar artık daha açık bir şekilde sizden izin isteğinde bulunuyor. Ancak kullanıcılar zamanında Messenger'a böyle bir izin vermemiş olsalar bile yıllarca istemeden izlenmiş olabilirler. iOS kullananların ise endişelenmesine gerek yok. iOS 2017 öncesinde arama verilerine erişime izin vermedi.

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