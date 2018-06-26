Facebook nasıl silinir? İşte Facebook hesap silme, kapatma ve dondurma işlemleri…

Dünyanın en çok üyeye sahip olan sosyal medya platformu Facebook'ta kullanıcılar değişen özellikler sebebi ile sıkılabiliyor. Kullanıcılar bu durumda Facebook hesabını dondurmak veya kalıcı olarak silmenin yollarını arıyor. Haberimizden Facebook hesabını kalıcı olarak silme, kapatma veya dondurma işlemlerini detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

14 yıl önce adını ilk kez duyduğumuzda çoğumuzun şüpheci bir şekilde yaklaştığı Facebook, hemen herkesin sosyal hayatının bir parçası haline geldi. Çok vakit harcadığımız bu sosyal platformdan sıkılanlar için Facebook nasıl silinir, kalıcı olarak kapatılabilir mi, veya kısa süreli dondurabilir mi sorularının yanıtlarını derledik. İşte detaylar..

FACEBOOK HESABINI KALICI OLARAK SİLME

Uygulamaları sildikten sonra aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor.

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ…

Geri dönüşü olmayan hesap silme işlemi yerine, platformun size sunduğu alternatiflere göz atabilirsiniz. Örneğin hesap dondurma işlemi hem silmekten daha az uğraştırıcıdır hem de istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

Son olarak açılacak popup penceresine Facebook şifrenizi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor.

Facebook hesabını silme talimatını verdikten sonra, hesabın silinmesi için 14 gün boyunca beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanabilir ve yeniden hesap kapatmak ile uğraşabilirsiniz.

FACEBOOK HESAP DONDURMA

Eğer sosyal medya hesabından sıkıldıysanız, bir süre ara vermenize olanak sağlayacak olan hesap dondurma seçeneği bulunuyor. Bu seçeneği kullanarak, Facebook hesabınızı tamamen silmek yerine, siz tekrar geri açana kadar dondurabilirsiniz. Bu şekilde o zamana kadar biriktirdiğiniz sosyal medya bilgileri de tamamen ortadan kalkmamış olur. Hesap dondurma seçeneği için ise izlemeniz gereken birkaç basit adım bulunuyor.

İlk olarak telefon ya da bilgisayardan Facebook'a giriş yapın. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın.

Ayarlar sekmesinde bulunan “Güvenlik” seçeneklerinin bulunduğu sekmeye tıklayın.

Açılan sayfada en alt bölümde “Hesabını Dondur” sekmesine tıklayın. Yine bir sayfa açılacak, buradan yine “Hesabını Dondur” seçeneğini işaretleyin.

Son olarak Facebook hesabınızın şifresini girdikten sonra hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu şekilde profili silmek yerine hesabınızı dondurduğunuz zaman kimse profilinize erişemeyecektir ve istediğiniz zaman tekrar hesabı aktif hale getirebilirsiniz.