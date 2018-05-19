Facebook neşteri vurdu! 583 milyon hesap silindi!

Adı skandallar ve gizlilik ihlalleri ile anılan Facebook, 2018 yılının ilk çeyreği için istatistiksel bir rapor yayınladı. Bu rapora göre yılın ilk üç ayında 583 milyon adet sahte kullanıcı hesabı silindi.

Yayınlanan Toplumsal Standartları Uygulama Raporu‘na göre Facebook‘un başının yılın ilk çeyreğinde sahte hesaplar ile dertte olduğu görülüyor. Şirketin ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Guy Rosen, 583 milyon sahte hesabın otomatik olarak silindiğini ifade etti. Toplam 2.2 milyar aktif kullanıcı hesabı bulunan sosyal medya devi için bu sahte hesap sayısı oldukça fazla görünüyor.

Sahte kullanıcı hesaplarının büyük bir çoğunluğunun açıldığı andan itibaren yapay zeka tarafından bir dakika içerisinde kapatıldığı söylendi. Günlük ortalamada 6.5 milyon sahte kullanıcı hesabının açıldığı Facebook'un sistem altyapısı için bu sahte hesapların silinmesi oldukça önem arz ediyor.

Bu sahte hesaplar, Twitter ve YouTube da dahil olmak üzere diğer popüler servisler için de baş belası olmaya devam ediyor. Nisan ayında yayınlanan bir rapora göre, Twitter'da tweetlenmiş linklerin üçte ikisinin botlardan geldiği söylendi. Aynı zamanda geçen sene Oxford Üniversitesi‘nden yapılan bir araştırma da sosyal ağlardaki botların siyasi görüşleri etkilemede önemli bir güç olduğunu gösterdi.

Toplumsal Standartları Uygulama Raporu‘nda yer alan yılın ilk üç ayındaki diğer ilgi çeken istatistiklere göre; 21 milyonun üzerinde çıplaklık ve cinsel içerik, 3.5 milyon adet şiddet temalı içerik ve 2,5 milyon adet nefret söylemi kaldırıldı.