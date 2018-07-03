Facebook’ta tehlikeli hata! Eğer engellendiyseniz…

Facebook dünyanın en büyük sosyal medya platformlar arasında en güçlülerden biri ve bu sebeple bünyesinde barındırdığı hatalar tüm dünyada haberlere konu oluyor. Facebook’ta yeni keşfedilen bir “Kişi engelleme hatası” ise birçok kişiyi yakından ilgilendirdiği için büyük önem taşıyor...

Facebook Haber Merkezi'nden bugün yayınlanan bir yazıda, hata nedeniyle etkilenmiş olabilecek kullanıcılardan özür dilendi. Çünkü platform üzerinde meydana gelen bir sorun, kişilerin engellenmiş olmasına rağmen bazı verilerinize halen daha erişebilmesini sağlıyordu. Webtekno tarafından aktarılan habere göre, 29 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında meydana gelen hatanın düzeltildiği belirtilirken, hataya neyin sebep olduğu ve engellenen kişilerin hangi içeriklere erişim sağlayabildiğine dair ayrıntılı bilgi verildi.

ENGELLENEN LİSTENİZİ KONTROL EDİN

Söz konusu hatadan etkilenen herkesi tespit eden Facebook, bu kullanıcılara bildirim gönderdi. Bu bildirim metninde, hata giderildikten sonra tüm engelleme verileri eski haline dönse bile kullanıcılardan engellenen kişiler listelerini kontrol etmeleri ve tüm ayarların normal olduğundan emin olmaları istendi.

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