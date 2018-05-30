Facebook’tan para kazanmak için öyle bir yol buldu ki…

Facebook'un kişisel verileri tehlike attığına dair haberler sık sık gündeme gelirken 26 yaşındaki Londoner Oli Frost, kendi verilerini nasıl paraya dönüştürebileceğini buldu. Ücretsiz olan verilerini kendi isteğiyle para ile satacak...

Sosyal medya devi Facebook, güvenlik ve gizlilik konusunda oldukça sorunlu bir izlenim veriyor ve son günlerde sık sık haberlere konu oluyor. Birçok sosyal medya platforumunun kişisel bilglieri başka şirketlere sattığı bilinen bir gerçek. 26 yaşındaki Londoner Oli Frost, tam da böyle düşündüğü için eBay adlı e-alışveriş sitesinden tüm Facebook verilerini satıyor.

“ÜCRETSİZ OLARAK VERECEĞİME PARAYLA SATARIM”

Oli Frost, Daniel Oberhaus adlı kişiyle e-posta üzerinden konuşurken şu sözleri söyledi: “Verilerimi ücretsiz olarak sattığımı fark ettim ve bunun önüne geçmek için verilerimi nakit olarak satmaya karar verdim.” Başta verilerinii 99 sentten başlayan bir fiyatla siteye sunan Frost: “Verilerim, tüm herkesin etkinliklerini kaydeden Facebook üzerinden elde edildi. Bilgilerimde 16 yaşımdan beri duran her türlü gönderi, aptalca yorumu hatta patronumun ismini bile bulabilirsiniz.” dedi.