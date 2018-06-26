Whatsapp durumları: Farklı, komik, duygusal, değişik… İşte duygu durumunuza göre Whatsapp sözleri listesi

En farklı, en komik, en duygusal, en değişik Whatsapp durumları haberimizde! Günlük iletişimimizin çok büyük bir kısmını Whatsapp üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hem ücretsiz olması hem kolay kullanımı bu seçimde etkili oluyor elbette. Adeta bir kimlik gibi kullanılan duygu durumları Whatsapp'ı farklı kılan özelliklerin başında geliyor. İşte her türlü duygu durumunu ifade edebilen Whatsapp durumları...

Ailemizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimiz hatta sevmediklerimizle bile Whatsapp üzerinden mesajlaşıyoruz. Bu mesajları yazarken de sürekli farklı duygu durumlarında olduğumuzdan bunu ifade etme gereği duyuyoruz. Ses ya da video için de kullandığımız Whatsapp artık günlük hayatımızın bir parçası. İşte tüm bu sebeplerle bizde Whatsapp durumlarını sizin için derledik. İşte yeni, farlı ve komik Whatsapp durumlarıu aarayanlar için derlediğimiz haberimiz…

ORİJİNAL WHATSAPP DURUMLARI

Whatsapp üzerinde kullanabileceğiniz orjinal whatsapp durumları;

Hayatımdaki “geri dönüşüm kutusu” açılmaz hiç benim. Tek bildiğim bir kerede sildiğim.

Eğer hala yalnızsan, Allah seni birilerinden koruyor demektir.

Hayallerinin peşinden koş, bir gün mutlaka yorulacaklardır…

Herkes, kendi uçurumlarının derinliğine inanır.

Hayat çoğu zaman böyledir; sevdiğin başka, sevenin başka!

Ne kadar sarılırsan sarıl, bıraktığın an özlersin…

Giderim kendimden ötelere…

Sadece biraz sessizlik istiyorum.

Bazı insanlara verdiğim değeri geri almak istiyorum.

Bilgisayarımda hiç dinlemediğim şarkı gibisin, silmeye de kıyamıyorum.

Sen ona online, o başkasına.

Yeni bir durum yok canım, her şey aynı.

Sabaha kadar yolu var.

Velev ki konuştuk?

Yazmıyor, hiç ama hiç yazmayacak.

Siyah beyaz bir hayat yaşıyorum.

Benden whatsapp durumları renkli ifadeler beklemeyin..

Kulaklarım çalan müzikte, kafam yastıkta, beden dünya çöplüğünde, ruhum boşlukta…

Peri masallarında bitti hayat!

Ne zaman gözlerinin içine baksam, biliyorum ikimizi de aşar, o kapının ardındaki masal…

Ya kendine gel, ya bize gidelim.

Senin şimdiye dek yaptığın en iyi şey kaybetmek..!

ETKİLEYİCİ WHATSAPP DURUMLARI

Sıradan olmayan, okuyanları etkileyen etkileyici Whatsapp durumları;

Mutlu etmeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

Yıkılan hayallerim mi düştü üzerine?

Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın…

Ve bir gün; Hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, içinizde ölmesi için dua edersiniz…

Hepiniz iletilerim gibisiniz sadece anlık..

Madem ki şu hayatta yeri doldurulmayacak insan yok o zaman eskilere selam yenilere devam…

Bir hasret kadar uzak olsan da bir nefes kadar yakınsın yüreğime, ömrüme ömür katan yarim.

Demiş ki Mevlana; seni seveni zehir olsa yut.

Seni sevmeyeni, bal olsa da unut. Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil!

Bekarlık sultanlıktır, çünkü Whatsapp'taki son görülme saati umurunda olmaz. Seni içimde yaşatmak için neleri öldürdüm bir bilsen.

KOMİK WHATSAPP DURUMLARI

Komik Whatsapp durumları ile rehberinizde bulunan kişileri güldürmek isterseniz, sizler için seçtiklerimiz;

Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi aslan da aç.

‘'İstediğinizi söyleyin emniyettesiniz'' dediler. Söyledik, şimdi Emniyetteyiz

Ali babanın bir çiftliği var. Veli babanın bir tekliği

Bekarlık canıma tak etti. Ben de Kız Kulesi'ni kaçırdım

Artık yalan söyleyeni dokuz köye muhtar yapıyorlar.

Bizi çekemediler halat koptu.

Büyük jetona para verme. Küçükten al besle ve büyüt.

Kim vurduya gittim. Birazdan gelicem

Bilmemek ayıp değildir. Yeter ki çaktırma.

Haydan gelen cep faturasına gider.

Dilenciye cep telefonu vermişler, kartını beğenmemiş.

Arsızın yüzüne tükürmüşler. Kapsama alanı dışındayım demiş

Bu ne hal şoför bey! Süratinden düşen bin parça

Hale bak maymuna dönmüşsün dedi, bende pardon dedim duvara döndüm

Çok tatlısın ama rejimdeyim

Aşkımızın suya düşeceğini bilseydim, balık olurdum.

Doktor bey sabah kalkınca karnım ağrıyor. + Öğlen kalk o zaman.

Kız, Rihanna olacağım diye kafasının yanını kazıtmış ama Balotelli olmuş.

Kim o diye sorduğumda “ben” diyen herkese kapıyı açarım, net…

Gökten uyku yağsa benim kafama alarm düşer, yani

İlişki durumum; Oda beni seviyor bende odayı seviyorum ama salonda çok tatlı…

Çay demloading… O_o

7 yıllık ilişki nedir abi, tıp mı okuyorsunuz?

Bugün IQ testi yaptırdım. Çok şükür bir şey çıkmadı.

Telefonum 2. kattan yere düştü. Neyse ki uçak modundaydı

2 kadın varmış, hiç konuşmadan oturuyorlarmış ((:

ANLAMLI WHATSAPP DURUMLARI

Birilerine gizlice göndermek istediğiniz bir mesaj varsa, anlamlı whatsapp durumları paylaşarak bunu yapabilirsiniz.

O gün gelecek ve evimizin anahtarları ikimizde de olacak.

Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı…

Çok sevdim çok kaybettim.

Hadi takas edelim bir şeylerimizi… Mesela gülüşünden ver ömrümden al…

Yalnızlık mı? Kralı bende.

Her konuşmak isteyişinde, ona bakıp susmaktır aşk…

Tekrarı yoktur bazı şeylerin aşk gibi, hayat gibi, ömür gibi…

Kalbime söyleyemedim gittiğini, seni halen benimle biliyor…

Yanıltmasın seni melek bakışlar bazılarını şeytan bıle ayakta alkışlar.

Yalnızlığım; hayatımın tek sırdaşı…

“Gitmek” sadece bir eylemdir. “Unutmak” ise kocaman bir devrim…

En iyi ilaç ellerindi.

Oluruna bıraktım seni; olmazların bende kaldı…

Senin için yaşıyorum.

Her tercih bir vazgeçiştir.

Karla karışık ‘aşk' yağıyor bugünlerde ve bana ‘dolu dolu' ‘sen' düşüyorsun…

Beklemek değil de, boşuna beklemek çok kötü.

Sessizliği dinle, söyleyecek çok şeyi var

Elveda dercesine bakan gözlerine eyvallah çeker giderim…

Bu enerji devamlıdır.

Yetersiz Bakiye..

Whatsapp'ı keşfetmeni bekliyorum.

Sadece İzle.

Kişiye göre online…

Yıldızların altında.

En azından deniyoruz.

Serseri mayın!

Dolu kafalar, boş hayaller!.

Hayat illegal!

Hayat kısa

Nasıl olacak bu işler?

Korktuğum ol, başıma gel.

Belki, bir gün aynı yerde; gülümsersin gözlerime…

Yazana yazarım.

Buraya yazmak da moda oldu.

Son laf bükücü.

Durumum çok iyi şükür.

Durumum yok, yazamıyorum.

Durum murum yok.

Ne haliniz varsa gülün.

Bence şimdi sen de herkes gibisin