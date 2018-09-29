FIFA 19 çıktı! FIFA 19 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte sistem gereksinimleri…

Futbol oyunu tutkunlarının merakla bekledikleri FIFA 19 piyasaya çıktı. Türkiye'deki yüksek fiyatıyla da dikkat çeken FIFA 19'un detayları ve sistem gereksinimleri merakla araştırılıyor. FIFA 19 PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında çıktı, işte detaylar...

Fiyatıyla da çok konuşulan FIFA 19 çıktı. Kapağını Cristiano Ronaldo’nun Juventus formasıyla süslediği oyunun Ultimate sürümünde ise Ronaldo’ya Neymar eşlik ediyor. Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. FIFA 19 Şampiyonlar Ligi lisansıyla geldi. İşte özellikleri…

KICK OFF MODU GELDİ

Oyun için duyurulan yeni mod ise tamamen yenilenen Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen farklı bir çehreye büründü. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebiliyorsunuz.

FIFA 19 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 19 işlemci anlamında çok fazla talepkar gözükmüyor. Öte yandan, RAM tarafında en az 8 GB şart durumda. Üst seviye bilgisayar kurulumu olmayanlarda bile 8 GB veya 16 GB RAM neyse ki artık standart hale geldi diyebiliriz. En az 10 GB RAM ile giriş seviyesi bir grafik kartı ile oyunu akıcı şekilde oynamak mümkün gözüküyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 / AMD Phenom II X4 970 veya daha iyi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon R7 260

Sabit Disk: 50 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550 /AMD FX-8140 veya daha iyi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R9 270X

Sabit Disk: 50 GB

FIFA 19 KAÇ LİRAYA SATILACAK?

Kutulu olarak PC için 405 TL'ye satılan oyun, PS Store üzerindeyse 469 TL'ye satışta. Xbox One tarafındaysa nispeten daha uygun bir fiyat bizleri karşılıyor; 360 TL.