FIFA 19 demo ne zaman çıkacak? İşte FIFA 19 demosunda yer alacak takımlar…

Futbol oyunlarında yıllardır en önemli oyunlar arasından düşmeyen FIFA’nın yeni serisi FIFA 19’un demosu için geri sayım başladı. PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklama ile birlikte oyunun demo tarihi netlik kazandı. 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren FIFA 19 Demo indirilebilir olacak.
YENİLENMİŞ SANTRA MODU GELİYOR
Oyunun demo sürümü 13 Eylül tarihinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için yayınlanacak. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu, Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler.
FIFA 19 DEMODA HANGİ TAKIMLAR OLACAK?
Juventus
Real Madrid
Atletico Madrid
Roma
Manchester United
Manchester City
PSG
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Spurs