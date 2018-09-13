FIFA 19 demo ne zaman çıkacak? İşte FIFA 19 demosunda yer alacak takımlar…

FIFA 19 hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yetkili ağızlar tarafından Fifa 19 demo tarihi resmi olarak açıklandı. Futbol tutkunları tarafından merakla beklenen FIFA 19’un demo çıkış tarihi ve detaylar...

Futbol oyunlarında yıllardır en önemli oyunlar arasından düşmeyen FIFA’nın yeni serisi FIFA 19’un demosu için geri sayım başladı. PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklama ile birlikte oyunun demo tarihi netlik kazandı. 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren FIFA 19 Demo indirilebilir olacak. YENİLENMİŞ SANTRA MODU GELİYOR Oyunun demo sürümü 13 Eylül tarihinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için yayınlanacak. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu, Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler. FIFA 19 DEMODA HANGİ TAKIMLAR OLACAK? Juventus

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Manchester United

Manchester City

PSG

Bayern Munich

Borussia Dortmund

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