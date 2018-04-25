Fil benzeri dev hayvan fosili bulundu! Türkiye’ye çok yakın…

Makedonya'da bulunan fil benzeri hayvan şaşırttı. 8 milyon yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen fil benzeri hayvanın fosilleri Bulgaristanlı ve Makedonyalı paleontologların birlikte yürüttükleri çalışmayla ortaya çıkarıldı. Uluslararası basında ilgi gören haberler heyecanlandırdı...

Makedonya Doğal Bilimler Müzesi ve Sofya Doğa Tarihi Müzesi tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Makedonya’nın orta bölgelerinde yer alan Dolni Disan’da 8 milyon yıl önce yaşamış bir fil benzeri hayvan fosiline rastlandı. Fosilin mamutların atası olan türe ait olabileceği düşünülüyor.

MAKEDONYA BİR ZAMANLAR AFRİKA GİBİYDİ

Webtekno tarafından PHYS’den aktarılan habere göre Bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar, hayvanın yaklaşık 10 ton ağırlığında olduğunu ve 50 yıl yaşadığını gösteriyor. Üsküp Doğa Bilimleri Müzesi yetkililerinden Biljana Garevska, bu türün; bölgenin tıpkı Afrika toprakları gibi savanlarla kaplı olduğu dönemde burada yaşamış türlerin atası olabileceğini söylüyor. Türün, Günümüzden 23 ila 5,5 milyon yıl öncesine karşılık gelen miyosen dönemde yaşadığı düşünülüyor.

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