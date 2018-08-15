Fortnite Android’e nasıl indirilir? İşte Fortnite destekleyen Android modelleri…

Battle royale türünün en çok tercih edilen oyunlarından Fortnite geçtiğimiz hafta Android'te bazı cihazlara sunulmuştu. Fortnite’ın yalnızca belirli Samsung Galaxy cihazlara açık olan Beta’sı bugün itibariyle oyunu destekleyen diğer marka Android cihazlara açılırken, oyunun desteklediği cihaz sayısını artırmak için çalışmalar devam ediyor. İşte Fortnite'ı çalıştıran Android cihazlar...

Battle royale türü oyunlar, oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Fortnite’ı Android telefonlarında oynamak isteyen oyun tutkunları ise bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Geliştiricisi olduğu Fortnite ile bir yıl içinde dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncuya erişen Epic Games; PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS platformlarının ardından oyunu geçtiğimiz hafta Android'e de taşımıştı. İlk aşamada yalnızca belirli Samsung Galaxy cihazlara açık olan oyun bugün itibariyle daha fazla sayıda Android cihazın erişimine sunuldu.

FORTNITE HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

13 Ağustos'a kadar yalnızca seçili Samsung Galaxy cihazlara açık olan Beta, an itibariyle daha önce destekleneceği açıklanan Android cihazlara da açıldı. Şu ana kadar ön kayıt yaptıran oyuncular davetiyelerini almaya ve oyuna girmeye başladılar. Fortnite'ın Android sürümü henüz Beta aşamasında olmasına rağmen oyuncular oyuna büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca oyunun yapımcısı Epic Games Fortnite'ı daha fazla sayıda Android cihaza getirmek üzere çalışıyor. Firma bu bağlamda yakın zamanda HTC 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+; Lenovo Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force ve Sony Xperia XZ/ XZs, XZ1, XZ2 modellerine Fortnite'ı getirmeyi hedefliyor.

Uyumlu Cihazlar:

Samsung Galaxy: A5, A7, J7 Prime, J7 Pro, On7, S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Üzerinde Çalışılan Cihazlar:

HTC: 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+

Lenovo: Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia: XZ/ XZs, XZ1, XZ2

Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Oyuncular şu ana kadar açıklanan Android cihazlardan birine sahip olmasalar da Fortnite'ı mobil oynama cihazlarında oynama şansları bulunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimlerini açıklayan Epic Games, 64bit Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi bulunan, en az 3GB RAM sahibi ve en az Adreno 530, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 GPU'su olan cihazların oyunu çalıştırabileceğini açıkladı.

Fortnite'ın Android sürümü çapraz platform ve ilerleme kaydı desteğine sahip. Yani oyunu bir platformda oynayan oyuncular bu platformdaki başarılarına ve satın aldıkları eşyalara Android platformunda da sahip olacaklar. Ayrıca dileyen oyuncular oyunu diğer platformlardaki arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekler. Oyuncular Fortnite’ın Android Beta’sına katılmak için fortnite.com adresini ziyaret edebilirler.