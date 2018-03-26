GetContact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş?

Sosyal medyanın gündemi GetContect uygulaması... Kullanıcılar başkalarının kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiğini merak ediyor ve soruyor: Kim beni rehberine nasıl kaydetmiş? Rehber sorgulama nasıl yapılır? GetContect nedir? İşte ayrıntılar...

GetContect nedir? GetContact, kullanıcıların rehber asistanıdır. Bilinmeyen aramaları tanımlama ve spam çağrıları engelleme gibi özelliklere sahiptir. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaraları sorgulayabilirsiniz.

Getcontact kullanıcıları diğer kullanıcıların bilgilerini görebilmek içinm uygulama üzerinden izin istedikten sonra bilgilere erişebiliyor. İzin verilmediği takdirde diğer kullanıcılar bilgilere erişemiyor.

Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren sitelere yaptırım uygulamıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; Çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilen paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulamanın ve internet sitesinin gereken kanunlara uymadığı ve durdurulması gerektiği bildirildi. Karara göre bu uygulamayı veren birçok uygulama durdurulmuştu.