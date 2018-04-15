Get Contact numara silme yöntemi! Kim beni rehberine nasıl kaydetmiş?

Gündemden düşmeyen GetContact nedir merak ediliyor. Kullanıcılar başkalarının kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiğini soruyor: Kim beni rehberine nasıl kaydetmiş? Rehber sorgulama nasıl yapılır? GetContect'ten numara nasıl silinecek? İşte GetContact hakkında merak edilenler ve numara silme yöntemi...

GetContact adlı uygulama hem günlük hayatta, hem de sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor. Uygulamanın amacını anlamayan birçok vatandaş ‘GetContact nedir?' sorusunu sorarken, bu uygulamanın tehlikesini fark edenler ise ‘GetContact'ta nasıl numara silinir?' sorusuna cevap arıyor. GetContact uygulamasını birçok kişi, rehberde kim nasıl kaydetmiş diye merak ettiği için kullanıyor. Programı indiren sayısı arttıkça GetContact'taki numara datası büyüyerek tehlike katlanıyor.

GETCONTACT NEDİR? NASIL ÇALIŞIYOR?

İnternet ortamında özel hayatın gizlilğine zarar veren birçok konuya tepki gösterilirken, dünden beri GetContact rüzgarı esiyor. Peki nedir bu GetContact? GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor. GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor.

GETCONTACT NUMARA SİLME NASIL YAPILIR?

Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

1. Adım: Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girim.

2. Adım: GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

3. Adım: Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

4. Adım: Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

1. Adım: GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın.

GETCONTACT UNLİST

2. Adım: Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın.

3. Adım: Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz. GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın. Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın. Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.