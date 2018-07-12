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Google Chrome’dan kullanıcılarına müjde: Dev değişiklikler geliyor!

Google Chrome'un uzun süredir pek değişmeyen tasarımının yenileceğine dair ipuçlarını geçtiğimiz aylarda almaya başlamıştık. Yeni tasarımın nasıl görüneceği hakkında artık daha net bir ipucu var.

android-time 22:01 12 Temmuz 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Google Chrome’dan kullanıcılarına müjde: Dev değişiklikler geliyor!
Google Chrome'un uzun süredir pek değişmeyen tasarımının yenileceğine dair ipuçlarını geçtiğimiz aylarda almaya başlamıştık. Yeni tasarımın nasıl görüneceği hakkında artık daha net bir ipucu var.

Chrome Canary kanalında yapılan güncelleme, Material Design arayüzünü varsayılan olarak etkinleştiriyor. Yeni tasarımda her şey oldukça farklı görünüyor. Adres çubuğu yenilenirken sekmelerin şekillerinin ve renklerinin değiştiği gözleniyor. Adres çubuğundaki simgelerde de değişiklik yapıldığı söyleniyor. Kısacası yeni Chrome herkesin kullanımına sunulduğunda, ona tekrar alışmak biraz zaman alabilir.

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Bu yeniliklere bir ayar değişikliğiyle daha önceden de ulaşılabiliyordu, ancak şimdi Windows ve Linux’ta ince ayar yapmaya gerek kalmadan erişiliyor (macOS’ta hala ince ayar gerekli). Bununla birlikte Canary’nin geliştirme aşamsındaki yapıları temsil ediyor ve hatalar içerebiliyor.

DHA

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