Google Haritalara dikkat! Önemli değişiklikler olacak…

Google Haritalar uygulaması birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından yer, yön bulmada sıklıkla tercih ediliyor. Google Haritalarda yakın zamanda önemli bir değişiklik olacak ve "Keşfet", "Sürüş", "Toplu Taşıma" sekmeleri tek başlık altında toplanacak...

Google Haritalar uygulaması bazı noktalarda hayat kurtarıcı işlevleriyle dikkat çekse de bazu noktaları ise karmaşık bulunuyor. Arama motoru devi Google, uygulamanın arayüzüne kolay erişim için ulaşım ile ilgili araçları tek bir sekme altında toplama kararı aldı.

Android Police’e göre “Ulaşım” sekmesine dokunmak ekranın üst kısmında bir araç çubuğunu ortaya çıkarıyor. Bu araç çubuğundan varış yerinin ve kullanılcak aracın seçilmesi ile ekranın alt kısmında yol tarifleri en kısa varış süresine göre sıralanıyor.

Haritalar arayüzü, araba ile yolculuğa dair yol tarifi ile toplu taşıma seçenekleri arasında kolayca geçiş imkânı tanıyordu. Ancak test edilen arayüzde bu alternatifler arasında karşılaştırma yapmak, seçenekleri bir arada görme imkânı olmadığı için daha zor görünüyor.