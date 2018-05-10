Google News yeni tasarımı ile hazır! İşte özellikleri…

Google News'in yeni tasarımı, Google i/o etkinliğinde tanıtıldı. Google yeni tasarımın Android, iOS ve web için hazır olduğunu duyurdu. İşte heyecanla beklenen yeni Google News ve özellikleri...

Google 15 yıl önce hayata geçirdiği servis ile yıllardır okuyucular için haber makalelerini basit bir şekilde organize ediyor. Google News, aynı konudaki çeşitli kaynaklara kolayca ulaşmamızı sağlıyor.

Yeniden tasarlanan Google News, bilgiler internete ulaştığı anda gerçek zamanlı olarak analiz gerçekleştirebiliyor. Servis bunları hikaye akışını göre düzenlediği için sürekli bilgi akışı elde etmek üzere bir dizi yapay zeka tekniği kullanıyor.

NE İLE İLGİLENDİĞİNİZİ ANLAYACAK

Servis Google hesabınızdan gerekli bilgileri çekerek otomatik bir şekilde siyasetten eğlenceye ve daha fazlasına kadar nelerle ilgilenebileceğinizi anlayabiliyor. Google News, görüntüleri merkezde ve önde tutuyor. YouTube ve diğer platformlardan videoların da bütünleştirilmesi ise oldukça şık olmuş. Newscast özelliği ise Twitter dahil birçok platformdan bilgi çekebiliyor. Kısacası, habere erişmek ve okumak yenilenen servis ile oldukça keyifli.



KREDİ KARTI KULLANMADAN ÜCRETLİ İÇERİKLERE ERİŞMEK MÜMKÜN

Google Haberler, yeni abonelik sistemi ile de büyük kolaylık sağlıyor. Formlar, kredi kartı numaraları veya yeni şifrelere gerek duymadan Google hesabınız ile kolayca ücretli içeriklere erişim de mümkün hale gelecek.

İnternet için yeni arayüzle gelen servisin iOS ve Android uygulamaları da tamamen yenilenmiş durumda. Servisin 127 ülkeden tüm kullanıcılara sunulmasının tamamlanması ise gelecek haftayı bulacak.

GOOGLE NEWS TANITIMI