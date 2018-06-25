Google’dan ilginç uygulama! Telefonlar cetvel olacak…

Google tarafından hizmete sunulan uygulama birçok kullanıcı tarafından merakla karşılandı. Daha öncelerden duyurulan Measure isimli uygulamasının kapsamını genişleterek desteklediği akıllı telefonların sayısını artırdı. Artık ARCore destekli telefonlarla da kullanılabilen uygulama bu sayede daha fazla cihazı destekleyecek. İşte Google Measure detayları...

Google tarafından Measure uygulaması yayınlandı. Artırılmış gerçeklik konusunda dikkat çekici çalışmalara imza atan Google Mesaure uygulaması kullanıcılar tarafından merkala karşılandı. Measure uygulaması sadece ARCore teknolojisini destekleyen cihazlar ile kullanılabiliyor. Eğer bu şekilde artırılmış gerçekliğe odaklanılan bir cihaza sahipseniz, bunun öncesinde ARCore uygulamasını yüklemeniz gerekiyor.

BOYUTLARI ÖLÇEBİLİYOR

Google’ın Measure uygulaması adından da anlaşılacağı üzere bir nesnenin boyutlarını ölçebiliyor. Üç boyutlu nesneleri otomatik olarak algılayıp bir uçtan diğer uca kadar boyutlarını ölçebilen uygulama hızlı bir şekilde çalışıyor. Kamerayı kullanan Measure, oldukça güvenilir sonuçlar veriyor. Ancak yine de hassas ölçümlerde metre kullanmanızı öneririz.

MEASURE UYGULAMASI HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR?

Uygulamanın kapsamı genişletilmiş olsa da şimdilik sadece belli cihazlarda kullanılabiliyor. İşte Measure uygulamasını destekleyen cep telefonu modelleri:

Asus Zenfone AR, Asus Zenfone ARES, Google Nexus 5X ( Android 8.0 Oreo +), Google Nexus 6P (Android 8.0 Oreo +), Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Nokia 6 (2018) / Nokia 6.1, Nokia 8 Sirocco, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, LG G6 (Android 8.0 Oreo +), LG G7 ThinQ, LG V30 / V30 + (Android 8.0 Oreo +), LG V35 ThinQ, Motorola Moto G5S Plus, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto Z2 Force, OnePlus 3T (Android 8.0 Oreo +), OnePlus 5, Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy A8 + (2018), Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 +, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 +, Sony Xperia XZ Premium (Android 8.0 Oreo +), Sony Xperia XZ1 (Android 8.0 Oreo +), Sony Xperia XZ1 Compact (Android 8.0 Oreo +) ve Xiaomi Mi Mix 2S.