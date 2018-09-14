Hadi ipucu yayınlandı: Johhny Cage desek, Scorpion hangi dövüş oyununda yer alıyor?

Hadi yarışması bugün ipucu olarak efsaneleşmiş bir dövüş oyununu sordu. "Her ne kadar yeni gelişmiş versiyonları çıkmış olsa da biz eski versiyonunu paylaşıp biraz nostalji yapalım dedik." diyerek ipucunu paylaştı. Nostaljik bir ekran görüntüsü de paylaşan Hadi "Johhny Cage desek, Scorpion desek?" cümlesiyle ekstra ipucu da vermiş oldu...