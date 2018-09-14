Hadi ipucu yayınlandı: Johhny Cage desek, Scorpion hangi dövüş oyununda yer alıyor?

Hadi ipucu yayınlandı. Bugün 12:30’da oynanacak olan yarışma için yayınlanan ipucunda nostaljik bir oyun soruldu. Johhny Cage desek, Scorpion’un yer aldığı dövüş turnuvası oyunu ipuçları verildi. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı…
HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: MORTAL KOMBAT!
Hadi’nin paylaştığı sorudaki ekran görüntüsü ve metindeki ipuçlarının işaret ettiği oyun Mortal Kombat. Efsaneleşen dövüş oyunu Mortal Kombat’ın ekran görüntüsünde oyunun en sevilen karakterlerinden Sub-Zero’da görülüyor.
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Hadi bugün 12:30’da. Her ne kadar yeni gelişmiş versiyonları çıkmış olsa da biz eski versiyonunu paylaşıp biraz nostalji yapalım dedik Oyunda karakterinizi seçiyor ve dövüş turnuvasına katılıyorsunuz. Johhny Cage desek, Scorpion desek ? . . . . . . . . . . #hadi #kazandıranuygulama #hadihayırlısı #ödüllüyarışma #trivia #test #hadibilgiyarışması #hadioynalive #heyecanlı #canlı #mobil #yarışma #gercekpara #appstore #playstore #hadici
MORTAL KOMBAT TARİHİ
Mortal Kombat (kısaltması MK), Midway tarafından yapılan popüler bir karşılıklı dövüş oyunu. Seri daha sonra isim değiştirmiş ve özgün halindeki Mortal Kombat ismini almıştır. 1992 yılında çıkan ilk oyunu Mortal Kombat (1992 video oyunu) ‘dur. İlk oyunda 10 karakter vardır. Bu oyunun yapımcıları John Tobias ve Ed Boon’dur. Ayrıca oyundan esinlenilerek Ölümcül Dövüş ve Ölümcül Dövüş II adında sinema filmleri çekilmiştir. İkinci film ilk filmin başarısına uzak kaldığı için seri devam etmemiştir.