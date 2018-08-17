Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…

Akıllı telefonların güncel bir işletim sistemine sahip olması birçok konuda büyük önem taşıyor. Android işletim sistemine gelecek olan yeni Android 9.0 Pie güncellemesi merakla bekleniyor. Peki sizin cihazınıza Android 9 Pie güncellemesi gelecek mi? İşte işletim sistemi yenilenecek o cihazlar...

İlgi çekici yeniliklerle gelecek olan Android 9.0 Pie hangi telefonlara gelecek sorusu birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından merakla araştırılıyor. Cihaz üreticileri, geçtiğimiz 10 gün içerisinde hangi telefonların Pie güncellemesi alacağına dair açıklamalarda bulundu ve liste biraz daha şekillendi… İLGİLİ HABER Android telefon kullananlar dikkat: Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor! ANDROID PIE GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR İşte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak tüm telefonlar; Samsung

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy S8 Active

Galaxy Note 8 Huawei

Huawei P10

Huawei Mate 10

Honor 9

Honor View 10

Huawei Mate 9

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite Xiaomi

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Black Shark

General Mobile

GM 8

GM 6 (çok yüksek ihtimal) LG

LG G7 ThinQ

LG V30

LG V20

LG G6 Google

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL Android Beta Program Partnerleri

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

OnePlus 6

Essential PH‑1 İLGİLİ HABER Android telefonunuz size yalan söylüyor olabilir!