Harry Potter: Hogwarts Mystery çıktı! Beklenen oyun geldi…

Harry Potter hayranlarının merakla bekledikleri Harry Potter mobil oyunu, 25 Nisan itibari ile Türkiye kullanıcılarına sunuldu. Harry Potter: Hogwarts Mystery oyunu Andriod için indirilebilir durumda!

En önemli seriler arasında yer alan Harry Potter serisinin mobil oyunu gün itibariyle Türkiye’de için indirilebiliyor. Android işletim sistemine sahip cihazların market platformu olan Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilen oyun Harry Potter tutkunlarını heyecanlandırdı.

HARRY POTTER ÖNCESİ ZAMANDA GEÇİYOR

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu odaklı oyun, Harry Potter öncesi zamanı anlatıyor. RPG olarak kullanıcılara sunulan oyun, macera dolu anlar içeriyor. Oyunda Profesör Dumbledore, Snape ve serideki diğer isimler de bulunuyor. Rakiplerine karşı düello yapabilir ve yeni arkadaşlarınla ittifaklar kurabilirsiniz.

İŞTE OYUNUN TANITIMI

Google Play’de yer alan oyun açıklaması şu şekilde;

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na katılmak üzere seçildin! Harry Potter Hogwarts’tan mektubunu almadan yıllar önce büyücülük dünyasında geçen bu yeni RPG’de kendi macerana atıl. Hogwarts Şatosu’nun daha önce hiç görülmemiş odalarını keşfedin ve kadim gizemleri araştırın. Profesör Dumbledore, Snape ve diğerlerinden güçlü büyüler öğren ve onların bilgilerinden faydalan. Rakiplerine karşı düello yap ve maceralarında sana yardımcı olacak yeni arkadaşlarınla ittifaklar kur. WBIE’nin Portkey Games markasının parçası olarak bu çığır açan mobil oyun, seni büyücülük okulunda geçen yepyeni bir hikayenin tam merkezine koyuyor.

Cesaretin test edilirken acaba nasıl bir cadı ya da büyücü olacaksın? Kahraman bir Gryffindor mu? Yoksa kurnaz bir Slytherin mi? Karar senin! Ne de olsa bu senin Hogwarts hikayen.

İLGİLİ HABER Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları...