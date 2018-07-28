Honor 9 Lite özellikleri: Lansman rengi ve tasarımıyla dikkat çeken Honor 9 Lite

Türkiye piyasasına geçtiğimiz aylarda çıkan Honor 9 Lite bir zincir marketin yaptığı kampanyayla yeniden gündemde. Günümüz şartlarına göre gayet yeterli teknik özellikleriyle dikkat çeken Honor 9 Lite’ın özellikleri şu şekilde;
HONOR 9 LITE ÖZELLİKLERİ
5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran
428 ppi piksel yoğunluğu
18:9 ekran oranı
3 GB RAM
32 GB + microSD (256 GB maksimum)
Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz)
Mali-T830 MP2 GPU
Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt
Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt
3000mAh Pil
Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth BT4.2
GPS/Glonass/Beidou
Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici
Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri
149 gram
DİKKAT ÇEKEN 4 KAMERA
Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile dikkat çekiyor. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi olan telefonun ön ve arka yüzünde çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar bulunuyor Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie'leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor. Honor 9 Lite Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip.