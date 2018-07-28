Honor 9 Lite özellikleri: Lansman rengi ve tasarımıyla dikkat çeken Honor 9 Lite

Yükselişte olan Çinli marka Huawei'nin yan firması olan Honor, görsel olarak göz dolduran tasarım ve teknik özellikleriyle uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri piyasaya sürüyor. Honor'un dikkat çeken modellerinden biri de, uygun fiyatlı ve dikkat çeken tasarımlı Honor 9 Lite...

Türkiye piyasasına geçtiğimiz aylarda çıkan Honor 9 Lite bir zincir marketin yaptığı kampanyayla yeniden gündemde. Günümüz şartlarına göre gayet yeterli teknik özellikleriyle dikkat çeken Honor 9 Lite’ın özellikleri şu şekilde; HONOR 9 LITE ÖZELLİKLERİ 5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran

428 ppi piksel yoğunluğu

18:9 ekran oranı

3 GB RAM

32 GB + microSD (256 GB maksimum)

Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz)

Mali-T830 MP2 GPU

Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt

Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt

3000mAh Pil

Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Bluetooth BT4.2

GPS/Glonass/Beidou

Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici

Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri

149 gram DİKKAT ÇEKEN 4 KAMERA Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile dikkat çekiyor. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi olan telefonun ön ve arka yüzünde çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar bulunuyor Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie'leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor. Honor 9 Lite Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip. İLGİLİ HABER Kuzey ışıklı telefon Honor 10 tanıtıldı