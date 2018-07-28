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Honor 9 Lite özellikleri: Lansman rengi ve tasarımıyla dikkat çeken Honor 9 Lite

Yükselişte olan Çinli marka Huawei'nin yan firması olan Honor, görsel olarak göz dolduran tasarım ve teknik özellikleriyle uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri piyasaya sürüyor. Honor'un dikkat çeken modellerinden biri de, uygun fiyatlı ve dikkat çeken tasarımlı Honor 9 Lite...

android-time 09:58 28 Temmuz 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Honor 9 Lite özellikleri: Lansman rengi ve tasarımıyla dikkat çeken Honor 9 Lite
Yükselişte olan Çinli marka Huawei'nin yan firması olan Honor, görsel olarak göz dolduran tasarım ve teknik özellikleriyle uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri piyasaya sürüyor. Honor'un dikkat çeken modellerinden biri de, uygun fiyatlı ve dikkat çeken tasarımlı Honor 9 Lite...

Türkiye piyasasına geçtiğimiz aylarda çıkan Honor 9 Lite bir zincir marketin yaptığı kampanyayla yeniden gündemde. Günümüz şartlarına göre gayet yeterli teknik özellikleriyle dikkat çeken Honor 9 Lite’ın özellikleri şu şekilde;

HONOR 9 LITE ÖZELLİKLERİ

5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran
428 ppi piksel yoğunluğu
18:9 ekran oranı
3 GB RAM
32 GB + microSD (256 GB maksimum)
Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz)
Mali-T830 MP2 GPU
Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt
Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt
3000mAh Pil
Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth BT4.2
GPS/Glonass/Beidou
Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici
Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri
149 gram

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DİKKAT ÇEKEN 4 KAMERA

Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile dikkat çekiyor. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi olan telefonun ön ve arka yüzünde çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar bulunuyor Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie'leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor. Honor 9 Lite Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip.

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