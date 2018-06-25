IGTV nedir? Instagram’ın yeni özelliğini yakından tanıyın!

Dünyada 1 milyar kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu Instagram geçtiğimiz günlerde yeni bir özelliğini kullanıcıları ile paylaştı. Instagram bu özelliği ile YouTube'a ve televizyonlara kafa tutacak gibi görünüyor. Siz de aktif bir Instagram kullanıcısı iseniz haberimizden IGTV hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Instagram’ı fotoğraf özelliği ile tanıdık ve kullandık. Yeni özelliği ile videoları daha fazla hayatımıza sokacağından ise kuşkumuz yok. Instagram yeni mobil video servisi IGTV ürününü duyurdu. Instagram, 1 saatlik videolar yükleme imkanı sunan yeni mobil video uygulaması IGTV'yi yakından tanıyalım. Peki IGTV tam olarak nedir? Nasıl kullanacağız? İşte ayrıntılar…

IGTV NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Instagram’ın içinde yer alan IGTV uygulamasıyla insanlar, süresi 1 saate kadar çıkabilen dikey videolar izleyebilecek. İnsanların daha anlamlı bağlantılar kurabilmesini hedefleyen IGTV, özellikleriyle diğer mobil video deneyimlerinden ayrışıyor. IGTV, insanların telefon kullanım alışkanlıkları doğrultusunda tam ekran ve dikey videolar için tasarlandı.

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Uygulamaya girildiğinde oynatmaya başladığından arama yapmayı gerektirmiyor. IGTV Instagram ağı üzerinde kurulduğundan, kanallar da Instagram’daki içerik üreticiler. Böylece insanlar halihazırda takip ettikleri hesapların videolarını izleyebilir ve yenilerini keşfedebilir.