İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber!

Bilim insanları, bitkilerin bilinenin aksine geceleri daha fazla karbondioksit emdiğini, bunun da iklim değişikliği ile mücadelede olumlu bir gelişme olabileceğini açıkladı.

İngiliz Telegraph gazetesinin yayınladığı Amerikan Enerji Bakanlığı´nın yaptığı araştırma, bitkilerin geceleri düşünülenin aksine çok daha fazla zararlı gaz emdiğini ortaya koydu.

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Araştırma, bitkilerin geceleri, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olan sera gazlarını daha çok emdiklerini gösteriyor.

Bu gelişmenin sera gazları ile mücadelede sevindirici bir haber olduğu bildirilirken araştırmacılar insanların ürettiği egzoz gazı gibi zararlı emisyonlarla mücadelede yeterli olmayacağı uyarısı yapıyor.

Araştırma ekibinde yer alan yazar William Riley bunun, iklim değişikliği ile ilgili iyi bir gelişme olduğunu ancak genel olarak problemi çözmeceğini belirtti.

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Bitkilerin ve ağaçların karbondioksit alımı miktarı toprağın içersindeki besin maddelerine bağlı. Toprakta ne kadar çok besin maddesi varsa bitki örtüsünün de karbondioksit alım miktarı artıyor. DHA