İnstagram’da erişim sorunu! Instagram çöktü mü?

Dev sosyal medya platformu Instagram'a kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Instagram'a girenler 'akış yenilenemedi' uyarısı ile karşılaşıyor. Bağlantı sorunu nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde erişim sağlanamadığı iddia ediliyor. Ancak konuya ilişkin Instagram'dan resmi bir açıklama henüz yok.

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de Instagram’a erişim sağlanamıyor. Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın 2016 yılı itibarıyla 500 milyon kullanıcısı var.