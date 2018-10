Son dakika: Instagram yeniden erişime açıldı

Dev sosyal medya platformu Instagram’a kullanıcılar bir saati aşkın süredir erişim sağlayamıyordu. Instagram’a girenler ‘akış yenilenemedi’ uyarısı ile karşılaşıyor, bağlantı sorunu nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde erişim sağlanamadığı iddia ediliyordu. Ancak konuya ilişkin saat 11:10 itibari ile Instagram’a erişim yeniden açıldı.

Reuters haber ajansı da bir son dakika gelişmesi olarak Instagram’ın çöktüğünü duyurdu. Instagram TSİ 10:00 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı ‘5xx Server Error’ hatası ile karşılaştı. Kullanıcıların bazıları ise ‘Akış Yenilemedi’ uyarısı ile karşılaştı. Saat 11:10’da Instagram’a tekrar erişilebiliyor.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın 2016 yılı itibarıyla 500 milyon kullanıcısı var.

Kullanıcılar Instagram erişim sorunu ile ilgili mesajları Twitter'da paylaştı.

Me heading on over to Twitter to see if everyone's #Instagram is down too pic.twitter.com/zyqjzu1WAi

— Hannah Aldis (@Hannah_Aldis) 3 Ekim 2018