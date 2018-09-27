Instagram dondurma linki ile geçici Instagram kapama işlemi nasıl yapılır?

Instragm ücretsiz fotoğraf, video ve anlık hikaye paylaşımına olanak tanıyan bir uygulamadır. Mobil kullanıma yönelik tasarlansa da bazı işlemler masaüstünden yapılır. Bu işlemlerden biri de kullanıcılar tarafından sıkça aranan Instagram dondurma işlemidir. Instagram hesabını dondurmak bir süreliğine hesabınızı kapatmak anlamına gelir. Instagram hesabınızı dondurduktan sonra 24 saat sonra yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi tüm fotoğraf ve videolar ile beğenilerin saklı kalmasını sağlar. Kullanıcı adı ve şifreniz ile hesabınızı yeniden aktif ettikten sonra Instagram hesabınıza bıraktığınız gibi erişebilirsiniz. Peki Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram dondurma linki ve dondurma işlemi…
INSTAGRAM HESABI DONDURMA LİNKİ
INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?
Instagram hesap dondurma işlemini mobil üzerinden yapmanıza izin vermez. Bu nedenle masaüstünde dondurmanız gerekir. Instagram mobil özelliklere uyumlu ve masaüstü kullanımı çok yaygın olmasa da Instagram dondurma işlemini masaüstünden yapmalısınız. Ancak cep telefonundan Instagram hesabını dondurmak için masaüstü sürümünü kullanabilirsiniz. Direkt hesap dondurma için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Ya da masaüstünde Instagram hesabınıza giriş yaparak, profil düzenle kısmından “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeceğini seçin. Böylece hesabınız siz yeniden aktif edene dek beklemede kalacak ve Instagram kullanıcıları sizi Instagram üzerinden aradığı zaman bulamayacak.
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