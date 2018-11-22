Instagram engel kaldırma işlemi: Instagram’da engel nasıl kaldırılır?

Instagram'ın özelliklerinden biri olan engellemenin nasıl kaldırılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da birini engellemek demek o kişinin tüm beğeni ve yorumlarını da yok etmek demek. Peki Instagram engel kaldırma işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram'ın engelleme özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler…
INSTAGRAM'DA ENGEL NASIL KALDIRILIR?
Instagram'da birini engellediğiniz zaman eğer o kişiyi takip ediyorsanız takipten çıkarmış da olursunuz. Ayrıca sizi biri engellerse engel kaldırdıktan sonra yeniden takibe alması gerekir. Bu nedenle Instagram engel kaldırma işlemi bittikten sonra takibe alma konusunda da işlem yapmanız gerekiyor. Peki Instagram'da engel kaldırma nasıl yapılır? İşte yanıtı…
1.Instagram'a giriş yapın
2.Engellediğiniz kişiyi arama kısmına adını ya da kullanıcı adını yazarak bulun
3.Instagram profili açılınca “Engellemeyi Kaldır” seçeneğini tıklayın
4.Gelen uyarıya “Yok Say” deyin ve engel kaldırın.
5.Eğer istiyorsanız yeniden takibe almalısınız
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